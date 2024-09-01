Стало известно о тратах стран НАТО на оборону

По прогнозу министра обороны Эстонии Ханно Певкура, расходы на оборону возраст до 3,7 процентов за пару лет. Журналисты Defense One подчеркнули, что другие должностные лица НАТО считают, что национальная безопасность зависит не только от вооруженных сил. По их мнению, нужно выделять дополнительные средства на полицейские силы и сетевую безопасность.