Главной темой этих выборов стал конфликт на Украине. Глава отделения АдГ в Тюрингии Бьорн Хеке утверждал, что «выборы на востоке определят, сойдет ли эта страна с тропы войны в среднесрочной перспективе или продолжит путь к ее эскалации». В предвыборных программах ССВ в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге ключевым словом является «мир». Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (левые) говорил о необходимости новой системы безопасности для Европы, которая включала бы в себя Россию. «Все государства-участники должны заключить пакт о ненападении и сформировать оборонительный союз, ориентированный на урегулирование конфликтов на Европейском континенте», — говорил он в интервью медиагруппе Funke.