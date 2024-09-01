Нетаньяху позвонил родителям погибшего в Газе россиянина, чтобы извиниться

Военные ЦАХАЛ нашли в подземном туннеле в секторе Газа тела шести похищенных почти год назад заложников, среди которых был россиянин Александр Лобанов. Все погибшие были убиты в последние 48 часов, на их телах обнаружили следы связывания, травм и пулевых ранений. Израиль возложил ответственность за произошедшее на ХАМАС, но движение отвергает эти обвинения. На этом фоне дипломаты РФ борются за возвращение на родину еще одного удерживаемого в секторе Газа россиянина.