Владимир Путин встретился с врио глав трех регионов

Владимир Путин в Ново-Огареве в пятницу провел серию встреч с временно исполняющими обязанности глав трех регионов: Хабаровского края, Вологодской и Самарской областей. Эти главы регионов идут на выборы 8 сентября в единый день голосования.
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин подчеркнул, что для него новая должность — это большая ответственность перед жителями региона. «Служение России — это ориентир в моей работе», — сказал он и добавил, что ключевая задача — сделать Хабаровский край центром развития востока России. «При этом защитить каждого человека, который проживает на этой территории», — сказал Демешин. Он также рассказал, что все хабаровчане работают на победу. «Наши предприятия продолжают выпуск боевых самолетов, кораблей, боеприпасов. Особая забота и помощь — военнослужащим, добровольцам и членам их семей, тех людей, которые у нас воюют в зоне СВО», — заметил он.
Путин, в свою очередь, обратил внимание на «застарелую проблему» — борьбу с туберкулезом. «У нас в целом в России очень успешно идет работа по этому направлению — в борьбе с туберкулезом. Надо брать самое лучшее и внедрять в Хабаровском крае», — сказал президент.
Докладывая по вопросам поддержки участников СВО, Демешин предложил президенту создать в Хабаровске специализированный центр для адаптивных видов спорта. «Это очень востребовано у тех наших ребят, которые вернулись из зоны СВО и которые, конечно, хотят быть полезны в обществе, заниматься спортом, адаптироваться к мирной жизни. Поэтому прошу поддержать», — сказал он. Президент поддержал эту инициативу.
В ходе встречи с врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым Путин отметил развитие региона в разных отраслях. «У вас подрастает все — и сельское хозяйство подросло, промышленность подросла, стройка подросла», — сказал глава государства. Но при этом обратил внимание на небольшое снижение инвестиционной активности. Филимонов это признал и пообещал, что в ближайшее время ситуация будет исправлена. «Есть пути решения, и в ближайшее время мы намерены поправить эту ситуацию и увидим результаты», — сказал он.
Путин также указал на проблему с кадрами в здравоохранении в Вологодской области. «Но врачей не хватает все равно, специалистов недостаточно», — прокомментировал президент доклад Филимонова о действующей в регионе программе «Земский доктор». Врио губернатора, в свою очередь, ответил, что для решения этой проблемы в этом году в область привлекают около 170 врачей из других регионов, включая Москву и Московскую область.
Третья за день встреча состоялась с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым. «Общаясь с жителями, вижу, что очень много вопросов, связанных с дорожным хозяйством, с коммунальной инфраструктурой, требуют опережающего инвестиционного развития», — рассказал президенту он. Поэтому, по его словам, доходы бюджета, их наращивание — это приоритет работы правительства Самарской области. «Делаем ставку на взаимодействие с крупными предприятиями, которые работают в Самарской области, с госкомпаниями, частными компаниями и подтягиваем к этой работе малый бизнес», — доложил Федорищев.
В ходе разговора обсуждалась и тема поддержки участников СВО. Так, Федорищев рассказал, что в продолжение программы «Время героев» в регионе создана «Школа героев Самарской области». «Она начинается с 1 октября этого года. 50 человек, которые приняли решение получить новые знания и компетенции, пройдут по хорошим образовательным программам и будут приглашены на работу как в правительство Самарской области, так и в муниципальные образования», — сообщил он. Путин в ответ заметил, что таких ребят обязательно надо брать в команду. «Тех, кто хочет, тех, кто готов к этому, стремится получить дополнительные навыки, знания, готов продолжить свою активную работу в рамках уже гражданских структур, — обязательно нужно брать ребят к себе. Там много талантливых людей», — сказал глава государства.