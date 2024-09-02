Владимир Путин встретился с врио глав трех регионов

В ходе разговора обсуждалась и тема поддержки участников СВО. Так, Федорищев рассказал, что в продолжение программы «Время героев» в регионе создана «Школа героев Самарской области». «Она начинается с 1 октября этого года. 50 человек, которые приняли решение получить новые знания и компетенции, пройдут по хорошим образовательным программам и будут приглашены на работу как в правительство Самарской области, так и в муниципальные образования», — сообщил он. Путин в ответ заметил, что таких ребят обязательно надо брать в команду. «Тех, кто хочет, тех, кто готов к этому, стремится получить дополнительные навыки, знания, готов продолжить свою активную работу в рамках уже гражданских структур, — обязательно нужно брать ребят к себе. Там много талантливых людей», — сказал глава государства.