«Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Тюрингии

В прошлом году рейтинг партии стал резко расти, достигнув на пике 23 процентов. Такие показатели часто объясняли экономическими проблемами в Германии, вызванными высокими ценами на энергоносители. При этом уже в конце 2023-го партия оказалась в центре скандалов, один из которых связан с участием ее представителей в конференции ультраправых сил, где якобы обсуждалась массовая высылка мигрантов из страны. Кроме того, отдельных членов АдГ подозревают в связях с Россией и Китаем.