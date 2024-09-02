«Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Тюрингии

АдГ таким образом получает на десять мест больше, чем имела до этого.
Второе место за партией «Христианско-демократический союз» (ХДС), который получит 23 места (+2). На третьем месте расположилась недавно образованная партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) с 15 местами в ландтаге.
Кроме того, в местный парламент прошли еще две партии: «Левые» с 12 мандатами (-17) и социал-демократы канцлера Олафа Шольца с 6 мандатами (-2).
Две партии правящей на федеральном уровне коалиции — «Зелёные» и свободные либералы (СвДП) — не прошли в ландтаг.
Явка на выборах составила 73,6%.
Это первая для АдГ победа на региональных выборах в Германии.
В прошлом году рейтинг партии стал резко расти, достигнув на пике 23 процентов. Такие показатели часто объясняли экономическими проблемами в Германии, вызванными высокими ценами на энергоносители. При этом уже в конце 2023-го партия оказалась в центре скандалов, один из которых связан с участием ее представителей в конференции ультраправых сил, где якобы обсуждалась массовая высылка мигрантов из страны. Кроме того, отдельных членов АдГ подозревают в связях с Россией и Китаем.