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«Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Тюрингии

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выиграла выборы в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в местном парламенте (ландтаге), свидетельствуют официальные результаты, опубликованные местным избиркомом.

Источник: AP Photo / Jens Meyer

АдГ таким образом получает на десять мест больше, чем имела до этого.

Второе место за партией «Христианско-демократический союз» (ХДС), который получит 23 места (+2). На третьем месте расположилась недавно образованная партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) с 15 местами в ландтаге.

Кроме того, в местный парламент прошли еще две партии: «Левые» с 12 мандатами (-17) и социал-демократы канцлера Олафа Шольца с 6 мандатами (-2).

Две партии правящей на федеральном уровне коалиции — «Зелёные» и свободные либералы (СвДП) — не прошли в ландтаг.

Явка на выборах составила 73,6%.

Это первая для АдГ победа на региональных выборах в Германии.

В прошлом году рейтинг партии стал резко расти, достигнув на пике 23 процентов. Такие показатели часто объясняли экономическими проблемами в Германии, вызванными высокими ценами на энергоносители. При этом уже в конце 2023-го партия оказалась в центре скандалов, один из которых связан с участием ее представителей в конференции ультраправых сил, где якобы обсуждалась массовая высылка мигрантов из страны. Кроме того, отдельных членов АдГ подозревают в связях с Россией и Китаем.