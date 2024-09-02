Рябков: США предупреждены о недопустимости участия наемников в атаках на Россию

Москва постоянно указывает Вашингтону на недопустимость участия американских наемников в атаках на территорию России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Это делается на постоянной основе и по разным линиям, и на всех уровнях, по которым такого рода контакты ведутся», — цитирует его ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что воюющие на стороне ВСУ американские наемники принимают участие в нападении на Курскую область. Она упомянула недавно опубликованную ЧВК США фотографию минометного расчета ВСУ рядом с детской площадкой.
При этом чуть раньше в соцсетях появилось фото сотрудников ЧВК, позирующих на фоне броневика HMMWV. В геолокации была указана Курская область.
В связи с этим МИД РФ выразил протест временной поверенной в делах США в России. Как подчеркнули в ведомстве, появление военных американской ЧВК в Курской области свидетельствет о прямой вовлеченности США в конфликт на Украине.