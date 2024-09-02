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Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Республику Тыва

Источник: Российская газета

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Кызыл. Последний раз глава государства посещал Республику Тыва десять лет назад.

В планах поездки — осмотр открывающейся 2 сентября школы № 20 имени Героев Отечества. Здесь президент проведет открытый урок «Разговор о важном». Помимо этого, запланировано совещание по развитию Тувы и встреча с главой республики Владиславом Ховалыгом, передает ТАСС.

Также ожидается, что Владимир Путин посетит Кызыльское президентское кадетское училище и первый построенный в новейшей истории России буддистский монастырь «Тубтен Шедруб Линг».

Напомним, график президента на этой неделе насыщен поездками.

Так, во вторник он отправится с официальным визитом в Монголию, а затем примет участие в Восточном экономическом форуме, на полях которого пройдет совещание по развитию Дальнего Востока.