Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Республику Тыва

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Кызыл. Последний раз глава государства посещал Республику Тыва десять лет назад.
В планах поездки — осмотр открывающейся 2 сентября школы № 20 имени Героев Отечества. Здесь президент проведет открытый урок «Разговор о важном». Помимо этого, запланировано совещание по развитию Тувы и встреча с главой республики Владиславом Ховалыгом, передает ТАСС.
Также ожидается, что Владимир Путин посетит Кызыльское президентское кадетское училище и первый построенный в новейшей истории России буддистский монастырь «Тубтен Шедруб Линг».
Напомним, график президента на этой неделе насыщен поездками.
Так, во вторник он отправится с официальным визитом в Монголию, а затем примет участие в Восточном экономическом форуме, на полях которого пройдет совещание по развитию Дальнего Востока.