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«Поставит на грань выживания». В ФРГ заявили о катастрофе на востоке страны

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Тяжелые поражения правящей коалиции на местных выборах в Тюрингии и Саксонии создают серьезную угрозу для коалиционного правительства Олафа Шольца, пишет немецкий журнал Focus.

Источник: © РИА Новости

«Выборы в Саксонии и Тюрингии нанесли тяжелый удар по коалиционному правительству в Берлине. <…> Либералы, и без того слабейшая часть коалиции Олафа Шольца, потерпели катастрофу», — говорится в статье.

В издании отметили, что неутешительные для Берлина результаты стали закономерным результатом невнимания элит к проблемам, которые волнуют простых немцев на востоке страны, включая вмешательство Германия в конфликт на Украине.

Авторы материала предупредили, что правительству придется считаться с антиэлитарными силами — «Альтернативой для Германии», «Союзом Сары Вагенкнехт» и «Левой партией».

«Перспектива столкнуться с внепарламентской оппозицией на федеральных выборах чуть более чем через год, вероятно, поставит действующее правительство на грань выживания», — заключили в издании.

В воскресенье в Германии прошли выборы в парламенты федеральных земель Тюрингия и Саксония. Первое место в Тюрингии заняла правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), впервые в своей истории победившая на региональных выборах. В Саксонии АдГ заняла вторую строчку. Недавно основанная левая партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», в свою очередь, показала третий результат в обеих землях.