«Поставит на грань выживания». В ФРГ заявили о катастрофе на востоке страны

В воскресенье в Германии прошли выборы в парламенты федеральных земель Тюрингия и Саксония. Первое место в Тюрингии заняла правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), впервые в своей истории победившая на региональных выборах. В Саксонии АдГ заняла вторую строчку. Недавно основанная левая партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», в свою очередь, показала третий результат в обеих землях.