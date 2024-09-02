«Поставит на грань выживания». В ФРГ заявили о катастрофе на востоке страны

«Выборы в Саксонии и Тюрингии нанесли тяжелый удар по коалиционному правительству в Берлине. <…> Либералы, и без того слабейшая часть коалиции Олафа Шольца, потерпели катастрофу», — говорится в статье.
В издании отметили, что неутешительные для Берлина результаты стали закономерным результатом невнимания элит к проблемам, которые волнуют простых немцев на востоке страны, включая вмешательство Германия в конфликт на Украине.
Авторы материала предупредили, что правительству придется считаться с антиэлитарными силами — «Альтернативой для Германии», «Союзом Сары Вагенкнехт» и «Левой партией».
«Перспектива столкнуться с внепарламентской оппозицией на федеральных выборах чуть более чем через год, вероятно, поставит действующее правительство на грань выживания», — заключили в издании.
В воскресенье в Германии прошли выборы в парламенты федеральных земель Тюрингия и Саксония. Первое место в Тюрингии заняла правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), впервые в своей истории победившая на региональных выборах. В Саксонии АдГ заняла вторую строчку. Недавно основанная левая партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», в свою очередь, показала третий результат в обеих землях.