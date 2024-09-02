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В Омске назначен новый глава УФСИН

Ведомством будет руководить Сергей Балдин.

Источник: пресс-служба УФСИН по Омской области

Руководитель управления федеральной службы исполнения наказаний по Омской области Сергей Балдин теперь будет руководить ведомством без приставки «врио». Сергей Балдин получил должность руководителя омского отделения УФСИН весной 2024 года в статусе временно исполняющего обязанности.

До этого Балдин был главой этого же ведомства по Ульяновской области. Предыдущее рабочее место Сергея Балдина — колония особого режима в Оренбургской области.

На должность начальника омского УФСИН Сергей Балдин был назначен указом президента России. В конце лета 2024 года его представили в качестве начальника подчиненным и главе Омской области Виталию Хоценко.