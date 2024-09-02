Хрущев фактически подарил Крым Украине, заявил Путин

В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете «Оноодор». В нем российский лидер заявил, что на нынешнюю ситуацию на Украине значительное влияние оказал целый комплекс внешних и внутренних факторов, также свою негативную роль сыграли последствия решений советских руководителей по национально-территориальному вопросу.
«В 1954 году Н. С. Хрущёв фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР», — отметил Путин.
Как пояснил глава государства, создание Украины стартовало сразу после революции 1917 года, когда на этой территории появлялись квазигосударственные образования без определенных границ.
Во времена СССР границы союзных республик чертились произвольно, исходя из «пролетарской необходимости», отметил Путин. Именно так Украине достался Донбасс с преимущественно русским населением, указал глава государства.
Перед Великой Отечественной войны и после нее благодаря Иосифу Сталину в составе Украины оказались польские, румынские и венгерские территории, добавил Путин.