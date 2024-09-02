Хрущев фактически подарил Крым Украине, заявил Путин

В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете «Оноодор». В нем российский лидер заявил, что на нынешнюю ситуацию на Украине значительное влияние оказал целый комплекс внешних и внутренних факторов, также свою негативную роль сыграли последствия решений советских руководителей по национально-территориальному вопросу.