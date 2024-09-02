Главной причиной трагедии на Украине является целенаправленная антироссийская политика Запада во главе с Соединенными Штатами. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью газете «Оноодор», которое он дал в преддверии своего визита в Монголию.
По мнению российского лидера, западные политики долгие десятилетия пытались добиться полного контроля над Украиной.
«Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой ее существования», — приводятся слова Путина на официальном сайте Кремля.
Глава государства добавил, что в погоне за своими геополитическими амбициями Запад сделал Украину разменной монетой.
Путин напомнил, как в 2014 году американцы вместе с союзниками организовали на Украине госпереворот, главными участниками которого выступили радикальные неонацистские группировки. Именно они впоследствии и стали определять весь государственный курс Киева.
При этом население Донбасса долгие годы жило под обстрелами и блокадой со стороны киевского режима. Официальной идеологией на Украине была провозглашена ненависть ко всему русскому. Вводились ограничения на использование русского языка, каноническое православие подвергалось гонениям, а теперь и прямым запретам, резюмировал президент.