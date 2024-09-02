Путин назвал главной причиной трагедии на Украине антироссийский курс Запада

При этом население Донбасса долгие годы жило под обстрелами и блокадой со стороны киевского режима. Официальной идеологией на Украине была провозглашена ненависть ко всему русскому. Вводились ограничения на использование русского языка, каноническое православие подвергалось гонениям, а теперь и прямым запретам, резюмировал президент.