Приморье и КНДР укрепляют сотрудничество в области образования

Кроме того, приморская делегация поблагодарила корейскую сторону за успешную организацию поездки российских школьников в Международный детский лагерь Сондовон. Участие в первой за долгое время смене приняли больше 200 ребят со всей страны, из которых 160 — дети из Приморья. Корейских ребят пригласили на отдых в лагерь «Юнга» следующим летом.