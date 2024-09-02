Приморье и КНДР укрепляют сотрудничество в области образования

Ранее Приморье посетил Министр образования КНДР — товарищ Ким Сын Ду. Визит министра образования Приморья Эльвиры Шамоновой стал ответным.
В состав делегации Приморского края также вошли руководитель Приморского государственного аграрно-технологического университета Андрей Комин и директор Уссурийского агропромышленного колледжа Алексей Куценко.
«В процессе переговоров были достигнуты договоренности о том, что учителя из Пхеньяна, владеющие русским языком, приедут для обучения русских детей корейскому языку. Также рассматривается предложение о привлечении школьников Центральной школы № 1 Пхеньяна к программам работы одаренных детей центра “Сириус-Приморье”, Дома научных коллабораций Дальневосточного федерального университета для решения совместных практико-ориентированных задач», — уточнила Эльвира Шамонова.
Кроме того, приморская делегация поблагодарила корейскую сторону за успешную организацию поездки российских школьников в Международный детский лагерь Сондовон. Участие в первой за долгое время смене приняли больше 200 ребят со всей страны, из которых 160 — дети из Приморья. Корейских ребят пригласили на отдых в лагерь «Юнга» следующим летом.
Стороны обсудили вопросы обменов школьниками для языковой практики, развитие сотрудничества в области среднего профессионального образования, а также расширение сотрудничества в области культуры и спорта, отмечает пресс-служба краевого кабмина.