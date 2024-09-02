«Целенаправленная политика»: Путин — о главной причине конфликта на Украине

«Наших атлетов не допускают к участию в соревнованиях, запрещают национальную символику. Дело дошло до того, что полностью отменяют на между­народных турнирах слова “Россия” и “российский”. Все это откровенно нарушает основополагающие принципы Олимпий­ской хартии, где сказано о недо­пустимости политизации спорта, который должен объединять людей, а не разделять», — указал он.