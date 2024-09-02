«Целенаправленная политика»: Путин — о главной причине конфликта на Украине

Целенаправленная антироссийская политика
«На нынешнюю ситуацию на Украине значительное влияние оказал целый комплекс внешних и внутренних факторов», — сказал Путин в ответ на соответствующий вопрос в интервью.
«На протяжении десятилетий они (западные страны — Прим. Ред.) добивались полного контроля над Украиной. Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой ее существования», — указал Путин.
По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада, который рассматривает Украину в качестве орудия борьбы с Россией, подчеркнул глава государства, назвав сложившуюся ситуацию закономерным итогом разрушительной стратегии Запада.
«Западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему (киевскому — ред.) режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией. Мы все это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан» — добавил Путин.
О вине советского руководства
Последствия решений лидеров СССР по национально-территориальному вопросу сыграли свою негативную роль в нынешней ситуации на Украине, отметил президент.
Процесс создания Украины начался сразу после революции 1917 года, когда на этой территории возникали неустойчивые и недолговечные квазигосударственные образования без четких границ, напомнил Путин.
«В дальнейшем границы союзных республик в составе СССР нарезались достаточно произвольно, исходя из “пролетарской необходимости”. Так, Украине был передан промышленный Донбасс, населенный преимущественно русскими», — отметил глава государства.
Кроме того, уже накануне и после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин включил в состав Украины — как неотъемлемой части Советского Союза — некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии.
Затем советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в состав РСФСР, добавил Путин.
«Надо понимать, что советские руководители действовали в условиях геополитических реалий своего времени, не предполагая, что СССР перестанет существовать и распадется по искусственно проведённым внутренним административным границам. Поэтому происходящее сейчас, безусловно, имеет свои исторические предпосылки», — констатировал президент. «Чинят различные препоны».
Запад чинит различные препоны для российских журналистов, которые там работают, и вводит цензуру против российских СМИ, заявил Путин.
Действия западных стран против российских журналистов противоречат демократическим принципам свободы слова, подчеркнул он.
«Конечно же, это противоречит демократическим принципам свободы слова и свободного распространения информации», — сказал Путин.
Раскритиковал президент и запреты в отношении российских спортсменов, которые откровенно нарушают олимпийские принципы о недопустимости политизации спорта.
«Наших атлетов не допускают к участию в соревнованиях, запрещают национальную символику. Дело дошло до того, что полностью отменяют на международных турнирах слова “Россия” и “российский”. Все это откровенно нарушает основополагающие принципы Олимпийской хартии, где сказано о недопустимости политизации спорта, который должен объединять людей, а не разделять», — указал он.
Россия выступает за соблюдение политического нейтралитета спорта и продолжит идти по пути демократизации спортивного движения, снятия надуманных барьеров и ограничений, заверил глава государства.
«Один из приоритетов»
Развитие всестороннего партнерства с Монголией остается одним из приоритетов внешней политики России на евразийском направлении, заявил Путин.
«Уверен, что созидательное сотрудничество России и Монголии будет становиться все более содержательным и многоплановым, служить на благо наших народов», — добавил он.
Партнерство Москвы и Улан-Батора по всем ключевым направлениям идет в хорошем темпе, отметил президент. Обе стороны, по его словам, прорабатывают ряд новых перспективных проектов в экономике и промышленности, включая строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай и модернизацию Улан-Баторской железной дороги.
Кроме того, по словам Путина, при участии Москвы удалось существенно продвинуться в подготовке временного соглашения о зоне свободной торговле между ЕАЭС и Монголией.
Трехсторонняя кооперация России, Монголии и Китая будет развиваться при условии, что подобное сотрудничество будет приносить выгоду всем трем странам, добавил глава государства.