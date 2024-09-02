Путин перед визитом в Монголию дал интервью газете «Оноодор»

Накануне визита в Улан-Батор президент России Владимир Путин дал письменное интервью монгольской газете «Оноодор». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
На страницах издания российский лидер поделился своим видением истории, современного состояния и будущего взаимоотношений Москвы и Улан-Батора, оценил уровень партнерских связей РФ и Монголии.
Также Владимир Путин затронул тему конфликта на Украине, выразил свое отношение к действиям Международного олимпийского комитета, не допускающего спортсменов из России до крупных международных соревнований и Олимпийских игр.
Напомним, визит Владимира Путина в Монголию запланирован на 3 сентября. Президент примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.
Помимо этого, лидеры России и Монголии проведут переговоры, на которых обсудят перспективы дальнейшего развития отношений двух стран, а также затронут актуальные международные и региональные вопросы.