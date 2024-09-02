В Хабаровске некоторые избирательные участки сменили свои адреса

Комитет администрации города по управлению Кировским районом сообщает об изменениях: избирательный участок № 145 теперь располагается не в учебном корпусе Дальневосточной государственной академии физической культуры, а в новом помещении — нежилом здании «Спорткомплекс». Чтобы найти его, достаточно зайти в здание по адресу Амурский бульвар, 1А, а вход находится слева от лестницы, спускающейся с улицы Серышева, 1. Для уточнений можно позвонить по номеру: 8 914−311−39−96.