Губернатор поздравил учеников с началом учебного года

С началом учебного года всех поздравил губернатор края Михаил Котюков. В своем обращение он пожелал плодотворного и интересного учебного года, полного открытий.



Отметим, сегодня в микрорайоне Солнечном города Красноярска открывается новая школа, рассчитанная на 1100 мест. Учреждение построено в рамках нацпроекта «Образование». Еще две новые школы и одна пристройка к школе тоже примут ребят — в селе Бартат Большемуртинского района, в Мотыгинском районе в поселке Первомайск. Каждая рассчитана на 115 мест.



Напомним, с этого учебного года в школах появятся новый предмет, «Основы безопасности и защиты Родины», значительно расширят курс привычного всем ОБЖ и Труда (технология). Школы смогут самостоятельно выбрать модули обучения с учетом имеющегося оборудования.



Нововведение — запрет на использование мобильных телефонов на уроках и новый статус учителя. Теперь у учителя законодательно закреплено право «на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности». Педагоги для защиты своих прав могут обратиться к руководству своей образовательной организации с просьбой применить к учащимся, которые нарушают или ущемляют их права, дисциплинарные взыскания. Руководство обязано такие обращения рассматривать.



Советники директора по воспитанию и работе с детскими объединениями с сентября начнут получать дополнительную выплату.