Что изменится в жизни россиян с сентября 2024 года

Российские школьники научатся управлять дронами в рамках «Введения в технологии беспилотных летательных аппаратов», также в зависимости от места проживания изучат «Животноводство», «Растениеводство» либо «Автоматизированные системы». В рамках предмета «История» появится курс «История нашего края», а вот «Введение в новейшую историю России» исключат из программы.



Согласно ФКЗ от 23.03.2024 N 1-ФКЗ, государственный флаг РФ должен быть постоянно вывешен на зданиях всех образовательных организаций, в том числе детских садов, колледжей и вузов.



Помимо этого, в России с 1 сентября появится Федеральная информационная система оценки качества образования. Оператором ГИС станет Рособрнадзор, который и ранее использовал систему для оценки качества школьного образования, обработки результатов всероссийских экзаменов и проверочных работ, а также генерации вариантов заданий. Присвоение статуса государственной позволит применять ее для создания единых подходов к организации и проведению процедур, анализу их результатов и подготовке рекомендаций по улучшению.



В ГИС внесут сведения:

о школах, участвующих в оценке качества образования;

о сроках проведения национальных и международных сопоставительных исследований качества образования и иных мероприятий, а также их результатах;

о количестве участников мероприятий по оценке качества образования, о привлекаемых экспертах, об оценочных материалах.

Cведения будут храниться 11 лет, а с декабря этого года доступ к ним станет возможен через ЕСИА.



Перемены в жилищной сфере

На сентябрь запланировано и множество изменений в жилищной сфере. Прежде всего, сократится список обязательств застройщиков перед дольщиками. Минимальный срок гарантии на возведенные объекты сократится с пяти до трех лет со дня передачи объекта инвестору, а взыскивать неустойки с компании не получится кроме случаев, предусмотренных законом об участии в долевом строительстве и договором между застройщиком и дольщиком.