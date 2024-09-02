Что изменится в жизни россиян с сентября 2024 года

Изменения существенно затронут жилищную сферу: у застройщиков сократятся обязательства, а собственники должны будут согласовывать любые перепланировки — вплоть до установки или демонтажа встроенного шкафа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия». Ученики больше не смогут использовать смартфоны на уроках, зато будут учиться управлению дронами. Процедуру банкротства для некоторых граждан упростят, а вот развод подорожает.
Новые правила в школах
Первый месяц осени традиционно ассоциируется у россиян с началом учебного года. В 2024 году школьная жизнь претерпит сразу несколько значительных изменений. Во-первых, теперь на уроках пользоваться смартфоном будет запрещено официально. Это правило работает относительно всех средств подвижной радиотелефонной связи с SIM-картой, которые могут выполнять функции телефона, в том числе и умных часов. Ограничения не распространяются на экстренные случаи, когда детям важно оставаться на связи с родителями.
Во-вторых, педагоги получат право делать замечания ученикам и направлять запросы на применение дисциплинарных взысканий к нарушившим школьные правила студентам.
Рассмотрением жалоб будет заниматься администрация образовательной организации. Также нововведения затронут учебный план. «Основы безопасности жизнедеятельности» сменит предмет «Основы безопасности и защита Родины», который будет изучаться в 5−11-х классах.
Старшеклассников, помимо теории, ждут практические занятия, где ребята пройдут тактическую, огневую, инженерную, военно-медицинскую и техническую подготовку.
Уроки «Технологии» для первых — девятых классов теперь будут называться «Труд», но эта дисциплина получит новые модули помимо кулинарии, столярного дела, кройки и шитья.
Российские школьники научатся управлять дронами в рамках «Введения в технологии беспилотных летательных аппаратов», также в зависимости от места проживания изучат «Животноводство», «Растениеводство» либо «Автоматизированные системы». В рамках предмета «История» появится курс «История нашего края», а вот «Введение в новейшую историю России» исключат из программы.
Согласно ФКЗ от 23.03.2024 N 1-ФКЗ, государственный флаг РФ должен быть постоянно вывешен на зданиях всех образовательных организаций, в том числе детских садов, колледжей и вузов.
Помимо этого, в России с 1 сентября появится Федеральная информационная система оценки качества образования. Оператором ГИС станет Рособрнадзор, который и ранее использовал систему для оценки качества школьного образования, обработки результатов всероссийских экзаменов и проверочных работ, а также генерации вариантов заданий. Присвоение статуса государственной позволит применять ее для создания единых подходов к организации и проведению процедур, анализу их результатов и подготовке рекомендаций по улучшению.
В ГИС внесут сведения:
о школах, участвующих в оценке качества образования;
о сроках проведения национальных и международных сопоставительных исследований качества образования и иных мероприятий, а также их результатах;
о количестве участников мероприятий по оценке качества образования, о привлекаемых экспертах, об оценочных материалах.
Cведения будут храниться 11 лет, а с декабря этого года доступ к ним станет возможен через ЕСИА.
Перемены в жилищной сфере
На сентябрь запланировано и множество изменений в жилищной сфере. Прежде всего, сократится список обязательств застройщиков перед дольщиками. Минимальный срок гарантии на возведенные объекты сократится с пяти до трех лет со дня передачи объекта инвестору, а взыскивать неустойки с компании не получится кроме случаев, предусмотренных законом об участии в долевом строительстве и договором между застройщиком и дольщиком.
При этом размеры финансовых взысканий с застройщиков значительно снизятся: суд сможет назначить штраф 5% от присужденной суммы (вместо 50%), а за несоблюдение срока устранения недостатков — до 1/150 ключевой ставки при покупке жилья для личных нужд и до 1/300 ключевой ставки в иных ситуациях. Компенсацию морального вреда удастся получить только при доказанности вины в нарушении. Новые правила будут применяться ко всем периодам просрочки после 1 сентября, в том числе и по ранее заключенным договорам.
С 11 сентября граждане получат возможность самостоятельно продавать свое ипотечное жилье без согласия банка. Для этого нужно подать заявление в финансовую организацию, после чего она назначит минимальную цену продажи и счет, на который перечислят вырученные средства.
Изменения затронут и собственников квартир, планирующих осуществить перепланировку. Новая редакция ст. 25 ЖК РФ расширяет это понятие, включая в него любое изменение границ и площади помещения, образование новых помещений и изменение внутренней планировки. Таким образом, наиболее популярные перенос или снос внутренних стен, устройство новых встроенных шкафов или демонтаж старых будут считаться перепланировкой и требовать согласований.
В ином случае муниципальные власти имеют право обратиться в суд, требуя привести квартиру в первоначальное состояние, кроме того, с ответчика могут взыскать судебные расходы.
Жилищно-коммунальное хозяйство
С 1 сентября ужесточат требования к управляющим компаниям для получения и продления лицензии на управление многоквартирным домом. Поправки в Жилищный кодекс РФ внесли ряд дополнительных условий. Так, у учредителя не должно быть судимости за экономические преступления, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие, а сведения о нем не должны быть включены в реестр дисквалифицированных лиц. Обязательно, чтобы организация не привлекалась к ответственности за грубое нарушение лицензионных требований в течение трех лет с даты получения или продления лицензии.
Осенью начинают действовать правила технического обследования многоквартирных домов, которые будут определять возможность дальнейшей эксплуатации и необходимости проведения капремонта.
Основанием для проверки могут быть решения региональных властей или общего собрания собственников, при этом процедура проводится за счет инициирующего органа. По результатам обследования в региональную программу капремонта дома внесут изменения.
Сам капитальный ремонт тоже будут проводить согласно новому порядку. Полномочия, касающиеся строительного контроля, регионы смогут возлагать на органы исполнительной власти или подведомственные им учреждения. Осуществлять комплекс восстановительных работ смогут только организации и ИП, являющиеся членами СРО, и при наличии договора строительного подряда.
Ужесточения затронут не только управляющие, но и водоснабжающие организации. Их обяжут каждый месяц передавать в территориальный орган Роспотребнадзора сведения о результатах лабораторных исследований и испытаний проб воды в точках контроля из источников водоснабжения перед подачей воды в распределительную сеть.
Минстрой России с 1 сентября обязывает коммунальные организации вносить информацию о качестве, объеме поставляемых услуг, их нарушениях и прочем в ГИС ЖКХ. А также устанавливает состав, сроки и периодичность размещения сведений.
С 25 сентября меняются правила предоставления субсидий на оплату ЖКУ. Расширят перечень лиц, чьи доходы не учитываются в расчете совокупного дохода семьи, а поддержку назначат, если у заявителя нет долгов по коммунальным платежам, взысканных за последние три года через суд.
Аптечка для водителей и камеры на дорогах
С началом месяца вступят в силу сразу несколько новых требований к участникам дорожного движения. Водителям предстоит докупить несколько предметов в аптечку, включая дополнительные перевязочные материалы, второе устройство для проведения искусственного дыхания «рот в рот», изотермическое одеяло, блокнот и пишущие средства на случай, если надо будет зафиксировать время наложения кровоостанавливающего жгута после аварии. Минздрав допускает использование уже имеющийся автомобильной аптечки до 2027 года, если не истек срок ее годности.
С 1 сентября таксопарки помимо ОСАГО обяжут оформлять полис Обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Это позволит пассажирам в случае ДТП получить страховые выплаты: до 2 млн рублей за ущерб их здоровью и до 23 тыс. рублей за вред имуществу. Штрафы за отсутствие ОСГОП для юридических лиц могут составить до 1 млн рублей.
Вырастут штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам в Москве. К ним относятся проспект Багратиона и Московский скоростной диаметр. Нарушители на легковых автомобилях заплатят 3 тыс. рублей, если речь идет о гражданском лице, и 10 тыс. — о юридическом.
Сумма взыскания для водителей грузовиков и автобусов составит 5 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно. При этом перемещение по МСД могут не платить транспортные средства, зарегистрированные в столице и Московской области. Владельцы автомобилей с номерами из других регионов оплачивают проезд только если проезжают транзитом.
В сентябре начнут действовать нововведения, определяющие условия установки и использования дорожных камер. Их разрешается размещать на опасных участках, дорогах с выделенной полосой для общественного транспорта, автоматических пунктах весового и габаритного контроля, пешеходных переходах и перекрестках, в местах, где запрещена стоянка или остановка либо проводятся работы по строительству или ремонту, влияющие на движение.
Устанавливать устройства видеонаблюдения можно только при согласовании с МВД, которому владельцы трасс обязаны передавать «в полном объеме в неизменном виде» информацию, полученную с комплексов. Именно ведомство на основе всех данных будет оформлять штрафы нарушителям.
Туризм и экскурсии
С 1 сентябре отменяется НДС на некоторые виды гостиничных услуг, в том числе на тренажерные или фитнес-залы, спа-услуги, интернет, конференц-залы, охраняемую автостоянку и подземный паркинг, но только в том случае, если они входят в стоимость проживания. Предполагается, что такие послабления создадут условия для снижения цен на туризм.
С осени начинает действовать новый порядок контроля деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков. Теперь оказывать услуги они смогут только в очной форме на основании договора, прохождения аттестации и планового подтверждения соответствия установленным требованиям. Если специалиста неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения, связанные с его работой, его аттестацию прекратят досрочно.
Также с 1 числа туроператоров обяжут вносить данные о путевках в электронную систему, в противном случае компанию могут исключить из единого реестра турагентов. Информацию нужно передать за 24 часа до начала поездки, если договор был заключен меньше чем за 30 дней до нее. Таким образом, клиент сможет онлайн проверить данные о своем путешествии.
Увеличенные компенсации за отпуска и переработки
С 1 сентября начнет действовать закон, согласно которому при оплате сверхурочной работы будут учитывать компенсационные и стимулирующие выплаты, а не только тарифную ставку. Работодатели, установившие в договоре и прочих соглашениях более высокий размер оплаты, могут не пересматривать условия.
Кроме того, в ТК РФ зафиксируют норму, по которой работникам-инвалидам положено 30 календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска. Такая гарантия уже существовала в ст. 23 закона № 181-ФЗ «Условия труда инвалидов», но он не уточнял, о каком именно отпуске идет речь: основном и/или дополнительном. Указанная статья утратит силу, установив, что регулирование условий труда инвалидов осуществляется в соответствии с трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.
Зарубежные банки
С 1 сентября 2024 года иностранные банки смогут открывать в России свои представительства и заниматься профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг. Предполагается, что соответствующий закон от 8 августа 2024 года № 275-ФЗ поспособствует более широким возможностям проведения международных расчетов.
Однако документ уточняет, что зарубежные финансовые организации не имеют права осуществлять банковские операции и сделки с ИП за исключением переводов без открытия банковских счетов и купли-продажи иностранной валюты. Также филиалам нельзя будет использовать средства для вкладов или открытия счета в драгоценных металлах. Контролировать исполнение требований будет Банк России.
Упрощение процедуры банкротства
Закон о банкротстве тоже претерпел изменения, упростив процедуры для внесудебного порядка. Должник может воспользоваться этим правом, если размер денежных обязательств составляет не менее 50 тыс. и не более 500 тыс. рублей, имущественные и финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства в расчет не включаются. Экономии времени будут способствовать система межведомственного взаимодействия, благодаря которой станет проще получать необходимые документы.
С 11 сентября должники смогут сами продавать заложенное имущество, чтобы с помощью вырученных средств погасить обязательства по кредитному договору или договору займа. Для этого нужно направить в банк соответствующе заявление и успеть реализовать его в течение четырех месяцев. Если после погашения долга у человека останется какая-то часть суммы, он может распоряжаться ей по своему усмотрению.
Прочее
Новые правила оказания услуг телефонной связи вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Они будут действовать в течение следующих шести лет и затронут отношения между оператором и пользователем местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, подвижной связи в сети общего пользования.
Большинство действующих норм сохранится, но с определенными изменениями. Главное нововведение заключается в том, что теперь операторы не смогут менять или отключать условия тарифа без согласия клиентов. При этом у них остается возможность повышать его стоимость в одностороннем порядке. В перечень бесплатных вызовов войдут номера информационно-справочных служб Минобороны РФ, а для заключения договора можно подтвердить личность с помощью «Госуслуг».
Расторгнуть договор или перенести номер к другому оператору станет проще. Это получится сделать в любое время и даже дистанционно, при условии, что абонент оплатил оказанные услуги. Со стороны поставщика появляется возможность разорвать обязательства, если услуги связи не использовались 3 месяца.
Осенью начнет действовать обновленный календарь вакцинации. Прививка от коронавируса перестает быть обязательной и рекомендуется только по эпидпоказаниям уязвимым категориям. В них попадают граждане от 60 лет и старше, пациенты с первичным или вторичным иммунодефицитом или с хроническими заболеваниями, а также лица старше 18 лет, которые никогда не болели и не прививались от COVID-19. Ревакцинацию от этого вируса Минздрав предусматривает один раз в год, а не каждые шесть месяцев, как это было ранее.
Поправки в налоговое законодательство значительно увеличат размер судебных пошлин. В частности, исковое заявление о расторжении брака подорожает с 600 рублей до 5 тыс. рублей, а госпошлина при подаче заявления по делам особого производства составит 3 тыс. вместо 300 рублей.
Самое значительное повышение ожидает иски с высокими имущественными требованиями. Стоимость подачи заявления по делам о взыскании алиментов останется прежней — 150 рублей, а для ряда категорий россиян введут льготы.
Правительство расширило список пассажиров, которых не могут высадить из транспорта независимо от обстоятельств. К ним отнесли детей и людей с ограниченными возможностями, так как подобная мера может несет угрозу для их жизни. Требование покинуть автобус при отказе оплатить проезд и ранее не распространялось на лица до 16 лет без сопровождения взрослых — штрафы за подобное нарушение ввели еще в 2021 году. Теперь наказание за высадку детей инвалидов составят 5 тысяч рублей для водителей и от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц.
Смена руководителя в обществах с ограниченной ответственностью с первого числа будет происходить по новым правилам. Заявителем при регистрации изменений в ЕГРЮЛ станет нотариус, но такой порядок не коснется кредитных и некредитных финансовых организаций и специализированных обществ.