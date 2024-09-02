Демешин в Комсомольске: Встречи с людьми и подготовка к 100-летию города

Рабочий визит временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в Комсомольск-на-Амуре оказался насыщенным и многоплановым. Его ключевыми пунктами стали инспекция завершения второй очереди реконструкции городской набережной, участие в краевом женском форуме и обсуждение подготовки к 100-летнему юбилею города. Все эти события подчеркнули важность Комсомольска-на-Амуре как стратегического центра региона и показали решимость Демешина сделать его процветающим и комфортным для жизни.
На встрече с руководителями предприятий и организаций города Дмитрий Демешин подчеркнул важность комплексной подготовки к 100-летнему юбилею Комсомольска-на-Амуре, поддержанной лично Президентом Владимиром Путиным. Глава региона уже смог получить одобрение на уровне главы государства для реализации ряда социально значимых проектов, включая завершение строительства важных объектов в городе. Теперь Демешин сосредоточен на том, чтобы обеспечить приоритетное федеральное финансирование для города, являющегося центром оборонной промышленности Дальнего Востока. Это финансирование позволит не только достойно отметить юбилей, но и решить многие накопившиеся проблемы в сфере благоустройства и социальной инфраструктуры.
Одним из самых ожидаемых событий стал осмотр Дмитрием Демешиным обновленного участка городской набережной. Работы здесь велись с 2017 года и не раз откладывались из-за различных трудностей. Демешин лично убедился, что вторая очередь реконструкции завершена к 1 сентября, как и обещалось. Эта новость вызвала широкий отклик среди жителей города, которые с нетерпением ждали, когда набережная вновь станет центром общественной жизни Комсомольска. Однако, для главы региона важно, чтобы качество выполненных работ соответствовало ожиданиям горожан. Поэтому глава региона инициировал «народный контроль», привлекая местных жителей к проверке качества выполненных работ. Такой подход подчеркнул открытость и доступность руководителя региона, его стремление не просто удовлетворить формальные требования, но и учесть мнение горожан. «Мне важно, чтобы набережная стала действительно комфортной и любимой для всех комсомольчан, и поэтому мнение каждого жителя ценно», — отметил Демешин.
Знаковым стало проведение первого праздника на обновленной набережной. Это событие напомнило о традициях города, где набережная всегда была местом массовых мероприятий. Теперь, после долгих лет ожидания, она вновь ожила, приняв у себя выступления творческих коллективов, мастер-классы и демонстрации спортивных секций. Радость и гордость, с которыми комсомольчане встретили этот день, стали наглядным примером того, как много значит для людей благоустройство их родного города.
Не менее значимым событием визита стало участие Дмитрия Демешина в краевом женском форуме партии «Единая Россия». Глава региона выразил глубокую признательность женщинам за их вклад в решение актуальных государственных и общественных задач. Он подчеркнул, что именно у женщин мужчины-чиновники могут многому научиться, особенно в том, что касается умения слышать и понимать людей. «Мужчинам-чиновникам стоит поучиться у женщин. Умение слышать людей, понимать их — это важные аспекты нравственности, которым мы учимся у вас», — сказал Демешин, обращаясь к участницам форума.
Этот акцент на эмпатии и человеческом подходе к управлению не случаен. В современных условиях, когда многие решения принимаются в атмосфере острой общественной дискуссии, умение власти быть близкой к народу, чувствовать его настроения и потребности становится залогом успешного и устойчивого развития. Дмитрий Демешин ясно дал понять, что он видит в женщинах не просто партнеров, но и наставников в этом сложном, но необходимом деле.
Подготовка к 100-летию Комсомольска-на-Амуре стала центральной темой встречи Дмитрия Демешина с членами Совета руководителей города. Этот вопрос уже обсуждался на высшем уровне — с Президентом России Владимиром Путиным, который поддержал инициативу сделать юбилей Комсомольска-на-Амуре событием государственного масштаба. Дмитрий Демешин озвучил перед руководителями крупнейших предприятий и организаций города амбициозную задачу — включиться в подготовку к юбилею и сделать всё возможное, чтобы этот праздник стал значимым для всей страны.
«Юбилей Комсомольска-на-Амуре должен стать без преувеличения событием общегосударственного уровня. Каким станет город к своему 100-летию — зависит во многом от самих комсомольчан», — подчеркнул глава региона. Он предложил начать подготовку уже в следующем году, сделав упор на гражданские инициативы и активное участие общественности.
Особое внимание было уделено тому, что для успешной реализации всех планов необходимо добиться приоритетного федерального финансирования. Комсомольск-на-Амуре, будучи центром оборонной промышленности Дальнего Востока, должен получить необходимые ресурсы для решения накопившихся проблем и обеспечения дальнейшего развития. Это включает в себя и завершение строительства важных социальных объектов, и благоустройство города.
Идея возрождения Совета руководителей Комсомольска-на-Амуре была горячо поддержана всеми участниками встречи.
Врио губернатора предложил включить представителей крупнейших предприятий и организаций в процесс организации праздника, подчеркнув, что успех мероприятия зависит не только от властей, но и от самих жителей города. Именно поэтому была поддержана инициатива о возрождении Совета руководителей, который будет играть ключевую роль в координации мероприятий по подготовке города к юбилею. «Совет должен стать реально работающим органом, способным учитывать мнение всех, кто живет и работает в Комсомольске», — отметил Демешин. Александр Пекарш, предложенный на пост главы Совета, выразил уверенность, что совместная работа предприятий и жителей города позволит сделать Комсомольск-на-Амуре комфортным и современным местом для жизни и работы.
Таким образом, визит Дмитрия Демешина в Комсомольск-на-Амуре стал не просто очередной рабочей поездкой, но и важным этапом в подготовке города к его юбилею. Он продемонстрировал готовность главы региона решать проблемы напрямую, используя свои связи на федеральном уровне, и вдохновил жителей на активное участие в судьбе родного города. Впереди — много работы, но с таким подходом и поддержкой горожан Комсомольск-на-Амуре обязательно станет городом, которым можно гордиться.