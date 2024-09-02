Демешин в Комсомольске: Встречи с людьми и подготовка к 100-летию города

Одним из самых ожидаемых событий стал осмотр Дмитрием Демешиным обновленного участка городской набережной. Работы здесь велись с 2017 года и не раз откладывались из-за различных трудностей. Демешин лично убедился, что вторая очередь реконструкции завершена к 1 сентября, как и обещалось. Эта новость вызвала широкий отклик среди жителей города, которые с нетерпением ждали, когда набережная вновь станет центром общественной жизни Комсомольска. Однако, для главы региона важно, чтобы качество выполненных работ соответствовало ожиданиям горожан. Поэтому глава региона инициировал «народный контроль», привлекая местных жителей к проверке качества выполненных работ. Такой подход подчеркнул открытость и доступность руководителя региона, его стремление не просто удовлетворить формальные требования, но и учесть мнение горожан. «Мне важно, чтобы набережная стала действительно комфортной и любимой для всех комсомольчан, и поэтому мнение каждого жителя ценно», — отметил Демешин.