В Госдуме не исключили, что в ООН признают Украину государством-террористом

«Обращение африканских государств должно быть самым тщательным образом рассмотрено и проанализировано Совбезом ООН на предмет признания Украины террористическим государством», — подчеркнул он.
Как отметил Бабаков, на данный момент основания для этого уже есть, поскольку Украина нарушает принципы суверенитета и самоопределения народов путем вмешательства в дела других государств.
Как напомнил депутат, ранее главы МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо подчеркивали, что решительно осуждают поддержку терроризма со стороны Киева.
До этого сообщалось, что власти Кот-д’Ивуар изучают возможное участие украинского посольства в подготовке боевиков.