Сергей Собянин представил стратегию улучшения качества городской среды

Большинство из них находится в приличном состоянии, ранее многие отремонтировали и частично благоустроили. Но комплексные работы в этих местах не проводились. Поэтому, как отметил Мэр Москвы, было дано поручение разработать программу благоустройства всех улиц. Что будут делать, можно увидеть на примере работ уже в нынешнем году.