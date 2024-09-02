Сергей Собянин представил стратегию улучшения качества городской среды

В столице реализуется стратегия повышения качества городской среды до 2030 года, благодаря которой современная Москва превратилась в один из самых благоустроенных и комфортных мегаполисов мира.
Безграничные возможности для отдыха и досуга, а также комфорт для 13 миллионов москвичей и туристов создают уютные дворы, зеленые парки, красивые набережные, безопасные улицы и яркий свет в вечернее время.
В Москве уделяется огромное внимание формированию комфортной городской среды с 2011 года. И на ближайшее время эта задача также остается приоритетной.
«Обеспечить комплексное благоустройство территории города и постоянное обновление ранее выполненных проектов, привлекать к работе лучших специалистов-дизайнеров, использовать качественные и долговечные материалы и внедрять современные технические решения — таковы основные задачи Правительства Москвы в сфере повышения качества городской среды до 2030 года», — написал Сергей Собянин в своем блоге.
Ликвидация хаотичных парковок и расширение тротуаров позволили увеличить число пешеходов в 1,5−2 раза. А на многих центральных улицах людей стало в четыре раза больше.
«Новые деревья дают желанную тень в жаркие дни. Радуют глаз многочисленные цветники и газоны. Да и на небо лучше смотреть, когда оно свободно от бесконечной паутины проводов», — подчеркнул Мэр Москвы.
С 2011 года на качественно новом уровне благоустроили 825 улиц и площадей — это 18 процентов от общего числа таких объектов в старых границах столицы. Всего же их более 4,5 тысячи.
Большинство из них находится в приличном состоянии, ранее многие отремонтировали и частично благоустроили. Но комплексные работы в этих местах не проводились. Поэтому, как отметил Мэр Москвы, было дано поручение разработать программу благоустройства всех улиц. Что будут делать, можно увидеть на примере работ уже в нынешнем году.
«Формат комплексного благоустройства улиц предполагает качественное улучшение городской среды для пешеходов и автомобилистов путем благоустройства территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне», — пояснил Сергей Собянин.
Обновляют дорожное полотно, обустраивают удобные подходы и подъезды к жилым домам, новые пешеходные переходы, места для отдыха, устанавливают современные остановочные павильоны, стелы навигации и другие элементы городской среды.
С 2024 по 2028 год планируется привести в порядок 3679 улиц в старых границах Москвы. Аналогичные проекты реализуют и в новых районах. Отдельный проект — ремонт 19 основных вылетных магистралей, реконструкция и благоустройство большинства из которых выполнены 8−10 лет назад.
«Пора вернуться к ним — подновить то, что обветшало, добавить зелени деревьев, отремонтировать фасады домов и сделать художественную подсветку зданий», — добавил Мэр Москвы.