РФ скорректирует «Основы госполитики в области ядерного сдерживания»

«Есть военная доктрина, в ней прописаны два сценария, когда обращение к ядерному оружию в качестве меры военного воздействия на противника допускается. Есть “Основы государственной политики в области ядерного сдерживания”. Это документ, который конкретизирует параметры и условия соответствующих действий. И на данный момент внимание у нас сфокусировано именно на втором документе», — отметил замминистра.
Ранее Рябков заявил ТАСС, что Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией. По его словам, эта работа находится в продвинутой стадии.
Согласно «Основам госполитики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года», применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.