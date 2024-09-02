РФ скорректирует «Основы госполитики в области ядерного сдерживания»

Согласно «Основам госполитики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года», применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.