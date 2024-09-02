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Ростех передал ВКС РФ очередную партию Су-34

Ростех передал ВКС РФ партию серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что эти самолеты очень востребованы в войсках. Су-34 применяют высокоточные боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции, показавшие высокую эффективность в зоне СВО.

Подчеркивается, что Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО, а также расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Самолет оснащен неуправляемыми и управляемыми авиационными средствами поражения и способен также выполнять задачи воздушной разведки.

Су-34 способен работать при огневом противодействии противника в любое время суток и при разных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий, говорится в сообщении госкорпорации.

Предыдущая партия Су-34 была поставлена Минобороны РФ в июне.

В ОАК ранее рассказали о расширении функционала Су-57 под задачи СВО.