Ростех передал ВКС РФ очередную партию Су-34

Отмечается, что эти самолеты очень востребованы в войсках. Су-34 применяют высокоточные боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции, показавшие высокую эффективность в зоне СВО.
Подчеркивается, что Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО, а также расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.
Самолет оснащен неуправляемыми и управляемыми авиационными средствами поражения и способен также выполнять задачи воздушной разведки.
Су-34 способен работать при огневом противодействии противника в любое время суток и при разных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий, говорится в сообщении госкорпорации.
Предыдущая партия Су-34 была поставлена Минобороны РФ в июне.
В ОАК ранее рассказали о расширении функционала Су-57 под задачи СВО.