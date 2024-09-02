СМИ: президенты Турции и Египта обсудят усилия по прекращению огня в Газе

Президент Египта 4 сентября посетит Турцию, где встретится с президентом Эрдоганом, сообщил ранее РИА Новости египетский осведомленный источник. Встреча на уровне глав государств состоится в рамках нормализации отношений, которые с 2013 года находились в кризисе.
«На встрече будут обсуждаться три важнейшие темы. В первую очередь лидеры двух стран обсудят шаги по прекращению огня в Газе и усилия по оказанию гуманитарной помощи. Важным пунктом повестки дня также станет расширение сотрудничества в соответствии с целью увеличения объема торговли между двумя странами, который составляет около 10 миллиардов долларов, до 15 миллиардов долларов. Среди соглашений в области обороны — поставка турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Египет. Ожидается, что лидеры двух стран также подробно обсудят региональные вопросы, такие как Восточное Средиземноморье и Ливия», — пишет издание.
В феврале Эрдоган впервые за 12 лет посетил Египет в рамках нормализации отношений между Каиром и Анкарой. В июле 2023 года страны впервые за десять лет назначили послов.
Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента. Турция и Египет в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция — египетского.