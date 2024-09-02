СМИ: президенты Турции и Египта обсудят усилия по прекращению огня в Газе

«На встрече будут обсуждаться три важнейшие темы. В первую очередь лидеры двух стран обсудят шаги по прекращению огня в Газе и усилия по оказанию гуманитарной помощи. Важным пунктом повестки дня также станет расширение сотрудничества в соответствии с целью увеличения объема торговли между двумя странами, который составляет около 10 миллиардов долларов, до 15 миллиардов долларов. Среди соглашений в области обороны — поставка турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Египет. Ожидается, что лидеры двух стран также подробно обсудят региональные вопросы, такие как Восточное Средиземноморье и Ливия», — пишет издание.