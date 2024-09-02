После визита в Монголию Владимир Путин примет участие в ВЭФ во Владивостоке

Участие Путина в ВЭФ ранее подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что гостей форума ждет обширная программа, в том числе и международная. Вероятно, как и в прошлые годы, глава государства выступит на пленарном заседании.