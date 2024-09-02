После визита в Монголию Владимир Путин примет участие в ВЭФ во Владивостоке

Президент России Владимир Путин после визита в Монголию, который запланирован на 3 сентября, посетит Владивосток. В столице Приморья глава государства примет участие в Восточном экономическом форуме.
Участие Путина в ВЭФ ранее подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что гостей форума ждет обширная программа, в том числе и международная. Вероятно, как и в прошлые годы, глава государства выступит на пленарном заседании.
«Девиз нынешнего форума — “Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности”. Роль АТР в международных делах стремительно возрастает. Россия открыта для диалога со всеми заинтересованными партнерами на азиатско-тихоокеанском пространстве, настроена на активное взаимодействие в целях построения системы международных отношений», — обратился к участникам и гостям ВЭФ Владимир Путин.