Министр образования Башкирии поздравил с началом нового учебного года

«Дорогие ребята, каждый из вас — будущее нашей Родины. Запомните, что знание — это сила, а сила — это ответственность. Учитесь с интересом, стремитесь познавать новое, не бойтесь ошибок — они делают вас сильнее. Пусть школа станет для вас вторым домом, где можно не только учиться, но и дружить, мечтать и достигать. Желаю всем огромного здоровья, неиссякаемой энергии, упорства в достижении целей и веры в себя. Пусть этот учебный год станет временем великих возможностей и блестящих успехов!».