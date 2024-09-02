Министр образования Башкирии поздравил с началом нового учебного года

«От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года и замечательным праздником — Днём знаний! Этот день символизирует новые начинания, устремления и открытия. Первый школьный день всегда наполнен радостью и волнением, ведь именно с него начинается увлекательное путешествие в мир знаний и исследований».
Педагогам министр пожелал неугасаемого вдохновения и терпения. Он отметил, что учителя — первый мостик, соединяющий детство со взрослой жизнью, именно они формируют характер, закладывают основу моральных и этических принципов.
«В ваших руках — будущее нашей страны, будущее каждой семьи, будущее мира», — подчеркнул руководитель минобра.
Родителей Ильдар Мавлетбердин поблагодарил за поддержку и участие в образовательном процессе, отметив, что это чрезвычайно важно.
«Дорогие ребята, каждый из вас — будущее нашей Родины. Запомните, что знание — это сила, а сила — это ответственность. Учитесь с интересом, стремитесь познавать новое, не бойтесь ошибок — они делают вас сильнее. Пусть школа станет для вас вторым домом, где можно не только учиться, но и дружить, мечтать и достигать. Желаю всем огромного здоровья, неиссякаемой энергии, упорства в достижении целей и веры в себя. Пусть этот учебный год станет временем великих возможностей и блестящих успехов!».