Индонезия приглашена на саммит БРИКС в Казани

При этом в посольстве добавили, что новый индонезийский лидер может все-таки принять решение о визите на саммит либо назначить кого-то, кто будет присутствовать от его имени. На предыдущем саммите БРИКС, который состоялся в августе 2023 года в южноафриканском Йоханнесбурге, Индонезию представлял глава государства — Джоко Видодо.