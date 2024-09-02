Пентагон обсудил с Израилем возвращение тел погибших в Газе заложников

31 августа в подземном туннеле в районе Рафаха в секторе Газа были найдены тела шести человек, которых взяли в заложники боевики ХАМАС в октябре 2023 года. Среди них — американец Голдберг-Полин и россиянин Александр Лобанов. Лобанов продавал мороженое и напитки на музыкальном фестивале, на посетителей которого напали боевики.