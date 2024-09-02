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Виталий Хоценко открыл после капремонта школу № 3 в Омске

В понедельник, 2 сентября 2024 года, Виталий Хоценко открыл после капитального ремонту школу № 3, что в Ленинском округе Омска. Учебное заведение преобразилось в рамках президентской программы модернизации школьных систем образования.

Как уточнили в пресс-службе омского облправительства, в постройке середины прошлого века было произведено усиление фундамента, стен и несущих конструкций, замена инженерных коммуникаций, оконных и дверных блоков, кровли, монтаж вентилируемого фасада. Классы оснащены современным компьютерным, интерактивным и другим оборудованием, в том числе по робототехнике.

Сегодня большая школьная семья получила пополнение — 90 первоклассников. В этот знаменательный день все учащиеся первых классов в Омской области получают в подарок ранцы со всем необходимым.

Виталий Хоценко принял участие торжественной линейке в честь Дня знаний в школе № 3. Это четвертое учебное заведение в регионе, где уже выполнен капремонт в рамках президентской программы.

«Это все делалось с любовью, делалось для вас, чтобы вы пришли и ни о чем не думали, кроме как о занятиях и хороших отметках. Уверен, школа вас порадует, так как постарались вложить душу и сердце, сделать не только ремонт стен, но и приобрести новое компьютерное и интерактивное оборудование, сделать спортивные площадки, хорошее, красивое благоустройство вокруг. Все это удалось благодаря президентской программе модернизации школьных систем образования», — заявил Виталий Хоценко.

Также глава региона поблагодарил меценатов и шефов школы.