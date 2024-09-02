Виталий Хоценко открыл после капремонта школу № 3 в Омске

«Это все делалось с любовью, делалось для вас, чтобы вы пришли и ни о чем не думали, кроме как о занятиях и хороших отметках. Уверен, школа вас порадует, так как постарались вложить душу и сердце, сделать не только ремонт стен, но и приобрести новое компьютерное и интерактивное оборудование, сделать спортивные площадки, хорошее, красивое благоустройство вокруг. Все это удалось благодаря президентской программе модернизации школьных систем образования», — заявил Виталий Хоценко.