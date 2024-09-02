Взрывы в Киеве, в Белгороде разбомбили детский сад. Военная операция на Украине, день 922-й

Силы ПВО за ночь сбили по одному украинскому дрону над Белгородской областью и над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. Детский сад в Белгороде разрушен в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Под ракетный удар попали три района Киева, сообщил мэр города Виталий Кличко. Взрывы зафиксированы в Харькове. Президент РФ Владимир Путин заявил, что «антироссийская политика коллективного Запада» стала главной причиной трагедии на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.