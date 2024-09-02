Хабиров подписал указ о проведении Дня республики-2024

«В ознаменование тридцать четвертой годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан, в соответствии со статьей 1 Закона РБ “О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан” постановляю: утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня Республики в 2024 году», — говорится в указе Радия Хабирова.
Оргкомитету поручено разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Дня Республики в 2024 году. Муниципалитетам рекомендовано провести в октябре 2024 года в городах, административных центрах муниципальных районов и сельских поселений торжественные мероприятия, посвященные Дню Республики. Кроме того, необходимо обеспечить праздничное оформление учреждений, улиц, площадей, общественных зданий и жилых кварталов с использованием государственной России и Башкортостана; организовать проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных Дню Республики; провести в городах и селах ярмарки, организовать выездную праздничную торговлю.
В свою очередь, министерству внутренних дел России по РБ рекомендовано обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий.
Указ вступил в силу со дня его подписания.