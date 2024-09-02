Хабиров подписал указ о проведении Дня республики-2024

Оргкомитету поручено разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Дня Республики в 2024 году. Муниципалитетам рекомендовано провести в октябре 2024 года в городах, административных центрах муниципальных районов и сельских поселений торжественные мероприятия, посвященные Дню Республики. Кроме того, необходимо обеспечить праздничное оформление учреждений, улиц, площадей, общественных зданий и жилых кварталов с использованием государственной России и Башкортостана; организовать проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных Дню Республики; провести в городах и селах ярмарки, организовать выездную праздничную торговлю.