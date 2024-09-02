Парламент Башкирии планирует запретить работу «наливаек» в сентябре

«Учитывая количество жалоб от граждан на “наливайки”, предлагается ввести запрет на ночную торговлю алкоголем в жилой зоне. Весной соответствующий законопроект был разработан и принят в первом чтении. На днях мы еще раз собрали экспертов, обсудили его концепцию и содержание. Поправок к нему не поступило, поэтому планируется, что он будет принят в сентябре во втором чтении и в целом».