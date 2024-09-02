Парламент Башкирии планирует запретить работу «наливаек» в сентябре

«Учитывая количество жалоб от граждан на “наливайки”, предлагается ввести запрет на ночную торговлю алкоголем в жилой зоне. Весной соответствующий законопроект был разработан и принят в первом чтении. На днях мы еще раз собрали экспертов, обсудили его концепцию и содержание. Поправок к нему не поступило, поэтому планируется, что он будет принят в сентябре во втором чтении и в целом».
Согласно законопроекту, продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания допускается только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Также законопроект предлагает установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением ресторанов) в ночное время (с 23 часов до 8 часов), в случае если объект общественного питания находится в многоквартирном доме или на прилегающей к нему территории, за исключением периода с 23 часов 31 декабря до 3 часов 1 января по местному времени.