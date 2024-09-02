Виталий Хоценко провел крупное переназначение в правительстве Омской области

На своем посту переутверждена уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина.
«Назначить Степкину Елизавету Евгеньевну уполномоченным по правам ребенка в Омской области 2 сентября 2024 года сроком на один год, освободив ее от занимаемой должности 1 сентября 2024 года», — говорится в тексте распоряжения за подписью губернатора Омской области Виталий Хоценко.
Уполномоченным по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина работает с 2012 года.
Отметим, что с 2023 года все руководители в правительстве Омской области назначаются сроком на один год.