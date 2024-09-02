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Глава МЧС России прибыл на открытие екатеринбургской школы № 300

На улице Рощинской в Екатеринбурге открылась школа № 300 «Перспектива».

Источник: департамент информационной политики Свердловской области

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Екатеринбург на открытие школы № 300 «Перспектива». Новое учреждение открыло свои двери 2 сентября на улице Рощинской. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Поприветствовать школьников прибыл также губернатор Евгений Куйвашев. На базе новой школы созданы кадетские пожарно-спасательные классы МЧС России для учеников с пятого по девятые классы.

— Детей будут учить оказывать первую помощь, проходить полосу препятствий, ориентироваться на местности, работать с первичными средствами пожаротушения, — рассказали в областном правительстве.

В учреждение планируют проводить районные, муниципальные и областные этапы соревнований «Школа безопасности». Помимо этого, школьники смогут подготовиться к олимпиаде по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности и защиты Родины».

МЧС
образование