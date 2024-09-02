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Глава Перми рассказал о проделанной работе в долине реки Данилихи

В Перми продолжаются работы по благоустройству долин малых рек, протекающих на территории города. Работы городские власти проводят в рамках проекта «Зеленое кольцо».

Источник: соцсети

Глава Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале рассказал о проделанной работе по благоустройству долины малой реки Данилихи. Предоставленную информацию он сопроводил фотографиями.

Пермский градоначальник отмечает, что при благоустройстве важен системный подход. Работы производят сразу на трех участках — сквере братьев Каменских, парке у Центрального рынка и Серебрянском парке.

На участке в сквере Каменских подрядчик уже демонтировал старый мост «Казанский», завершил работы по погружению свай, установил колонны и балки моста. Впереди предстоит установка мостовых ограждений.

В долине реки Данилихи появятся велопешеходные дорожки, новые пешеходные мосты, детские и спортивные площадки, системы освещения и видеонаблюдения. Важным элементом в благоустройстве станут бордюры и малые архитектурные формы, асфальтовое покрытие.

«Работы идут в соответствие с графиком», — пишет Эдуард Соснин.

Эдуард Соснин и Дмитрий Махонин обсудили ключевые направления развития города. Глава Перми рассказал о произошедших изменениях в жизни города за прошедший год.