Глава Перми рассказал о проделанной работе в долине реки Данилихи

Глава Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале рассказал о проделанной работе по благоустройству долины малой реки Данилихи. Предоставленную информацию он сопроводил фотографиями.
Пермский градоначальник отмечает, что при благоустройстве важен системный подход. Работы производят сразу на трех участках — сквере братьев Каменских, парке у Центрального рынка и Серебрянском парке.
На участке в сквере Каменских подрядчик уже демонтировал старый мост «Казанский», завершил работы по погружению свай, установил колонны и балки моста. Впереди предстоит установка мостовых ограждений.
В долине реки Данилихи появятся велопешеходные дорожки, новые пешеходные мосты, детские и спортивные площадки, системы освещения и видеонаблюдения. Важным элементом в благоустройстве станут бордюры и малые архитектурные формы, асфальтовое покрытие.
«Работы идут в соответствие с графиком», — пишет Эдуард Соснин.
Эдуард Соснин и Дмитрий Махонин обсудили ключевые направления развития города. Глава Перми рассказал о произошедших изменениях в жизни города за прошедший год.