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Аксенов поздравил школьников Крыма с Днем знаний

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил всех учащихся региона с днем знаний и выразил уверенность в том, что в следующем году торжественные линейки пройдут уже в открытом формате.

Источник: РИА "Новости"

Руководитель региона в понедельник выступил на торжественной линейке в симферопольском школе № 30 имени Героя Советского Союза Ашота Аматуни.

Мероприятия в честь Дня знаний в школах республики проходят в зданиях школ в целях безопасности.

«Хотел бы извиниться перед родителями и ребятами, но вопросы безопасности для нас — на первом месте. Уверен что это последний год, когда у нас линейка проходит в таком формате» , — сказал Аксенов.

Обращаясь к ученикам, глава республики отметил, что школьные годы — самое лучшее и эффективное время в жизни человека.

«Главное — проведите это время с умом и пользой, тогда оно не пропадет даром и поможет вам в вашей дальнейшей самореализации. Когда вы закончите школу, в в этом убедитесь», — сказал руководитель региона.

Он также поблагодарил педагогов Крыма, которые сегодня являются «фундаментом всего общества», и заверил, что власти республики продолжат строить и ремонтировать школы и улучшать условия труда педагогов.

образование