Аксенов поздравил школьников Крыма с Днем знаний

Руководитель региона в понедельник выступил на торжественной линейке в симферопольском школе № 30 имени Героя Советского Союза Ашота Аматуни.
Мероприятия в честь Дня знаний в школах республики проходят в зданиях школ в целях безопасности.
«Хотел бы извиниться перед родителями и ребятами, но вопросы безопасности для нас — на первом месте. Уверен что это последний год, когда у нас линейка проходит в таком формате» , — сказал Аксенов.
Обращаясь к ученикам, глава республики отметил, что школьные годы — самое лучшее и эффективное время в жизни человека.
«Главное — проведите это время с умом и пользой, тогда оно не пропадет даром и поможет вам в вашей дальнейшей самореализации. Когда вы закончите школу, в в этом убедитесь», — сказал руководитель региона.
Он также поблагодарил педагогов Крыма, которые сегодня являются «фундаментом всего общества», и заверил, что власти республики продолжат строить и ремонтировать школы и улучшать условия труда педагогов.