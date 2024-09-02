В НАТО сделали замечание главе МИД Польши после его слов об Украине

Ранее Сикорский в интервью газете Financial Times заявил, что граничащие с Украиной страны, несмотря на возражение НАТО, «обязаны» сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство.
«Конечно, мы уважаем суверенное право каждого союзника на обеспечение национальной безопасности. Но в НАТО мы всегда консультируемся, прежде чем ввязываться в то, что может иметь последствия для всех нас», — заявил Джоанэ в интервью Financial Times, напомнив, что «польские союзники всегда были безупречны в консультациях внутри альянса».
Он также отметил, что члены НАТО, несмотря на «необходимость помогать Украине», должны сделать все возможное, чтобы избежать эскалации.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страны НАТО скептически относятся к идее Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной.
Ранее Владимир Зеленский обиделся на Польшу за то, что она боится сбивать ракеты над Украиной без поддержки такого решения со стороны других стран НАТО.
Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. А советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.