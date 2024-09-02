В тексте письма лидер страны отметил, что на сегодняшнюю обстановку на Украине существенное воздействие оказали разнообразные внешние и внутренние факторы, а также негативные последствия решений советских лидеров в области национально-территориальных вопросов.
«В 1954 году Н. С. Хрущёв фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР».
Глава государства объяснил, что сотворение Украины началось после революции 1917 года, когда на этой территории образовались квазигосударственные образования без соответствующих границ.
Путин отметил, что в прошлом границы союзных республик в составе СССР были установлены довольно произвольно, основываясь на «пролетарской необходимости», и подчеркнул, что именно так Украине достался Донбасс, где проживали в основном русские люди.
Ранее «МК в Крыму» сообщал, что эксперты и юристы обосновали незаконность передачи Крыма в 1954 году. Это событие, произошедшее 70 лет назад, испортило жизнь многим крымчанам, причем неприятности наступили в 1991 году, когда Украина, отделяясь от СССР, прихватила с собой полуостров. Вернуться в состав России Крым смог только в 2014 году.