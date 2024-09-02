Путин заявил, что Хрущев фактически подарил Крым Украине

Ранее «МК в Крыму» сообщал, что эксперты и юристы обосновали незаконность передачи Крыма в 1954 году. Это событие, произошедшее 70 лет назад, испортило жизнь многим крымчанам, причем неприятности наступили в 1991 году, когда Украина, отделяясь от СССР, прихватила с собой полуостров. Вернуться в состав России Крым смог только в 2014 году.