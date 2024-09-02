«Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 метров вперед, таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200−300 метров, а квадратными километрами», — сказал глава государства на открытом уроке «Разговоры о важном», который прошел в школе № 20 имени Героев Отечества Кызыла.
Таких темпов наступления в Донбассе давно не было, заявил Путин
КЫЗЫЛ, 2 сен — РИА Новости. Российские Вооруженные силы ставят сейчас под контроль территории не метрами, а квадратными километрами, заявил президент России Владимир Путин.