Politico: гимн Украины «вшили» в софт для проведения выборов в США

По ее информации, власти Нью-Гэмпшира заказали у IT-компании ReversingLabs проверку ПО на наличие вредоносных программ. Ее результаты выявили, что один из работавших над обеспечением программистов вшил в базу данных украинский гимн. Кроме того, проверка обнаружила, что ПО подключено к серверам за пределами США и использует находящийся в открытом доступе код, пишет издание.