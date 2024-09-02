Дмитрий Демешин поздравил школьников Комсомольска-на-Амуре с Днем знаний

Вместе с тем губернатор провел урок Мира в гимназии № 45 и поговорил с учениками о важности патриотизма в современном мире. Он подчеркнул, что патриотизм — это не пустые слова, а конкретные действия, направленные на улучшение мира вокруг себя. После этого он отправился в школу № 3 рабочего поселка Солнечный, где встретился с учениками и сказал им слова напутствия на учебный год.