Дмитрий Демешин поздравил школьников Комсомольска-на-Амуре с Днем знаний

Глава Хабаровского края, губернатор Дмитрий Демешин, посетил торжественную линейку в инженерной школе Комсомольска-на-Амуре, посвященную Дню знаний. Он лично ознакомился с уникальным образовательным пространством, где передовые технологии и современное оборудование создают идеальные условия для подготовки будущих инженеров, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
В своей речи губернатор отметил важность инновационного подхода к образованию, выделив специальные классы инженерной направленности по БПЛА и Центр цифрового образования «IT-куб». Он также отметил высокие достижения школы, в том числе победы на престижных конкурсах, и выразил огромную благодарность педагогам, которые не только делятся знаниями, но и формируют характер будущих лидеров общества.
— Сегодня в нашем большом Хабаровском крае более 16 тысяч учеников впервые переступают школьный порог. Для них открываются новые двери в мир знаний. Ваша школа особенная: современная, комфортная, с профильными классами инженерной направленности. 30 млн рублей из президентской субсидии будут выделены учреждению на приобретение специального учебного оборудования для авиа— и судостроительных классов, — отметил глава края на торжественной линейке.
Вместе с тем губернатор провел урок Мира в гимназии № 45 и поговорил с учениками о важности патриотизма в современном мире. Он подчеркнул, что патриотизм — это не пустые слова, а конкретные действия, направленные на улучшение мира вокруг себя. После этого он отправился в школу № 3 рабочего поселка Солнечный, где встретился с учениками и сказал им слова напутствия на учебный год.
— Сегодня я с удовольствием провожал в школу детей жителей Хабаровского края, принял участие в линейках и уроке патриотизма. День знаний для каждого родителя — это большая радость видеть загорающиеся энтузиазмом и творчеством глаза своих детей. Пусть новый учебный год для вас, ребята, станет временем увлекательных уроков и новых открытий. Учитесь с удовольствием, мечтайте и пусть ваши мечты сбудутся. С праздником!, — сказал Дмитрий Демешин.