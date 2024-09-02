Алексею Текслеру показали жилой корпус Академии хоккея «Металлург» и новые автобусы

Жилые комнаты — их здесь 61 — обустроили на втором этаже. Всего жилой блок рассчитан на 122 человека. В каждом помещении есть телевизор, санузел, душ и шкаф. Кроме того, здесь обустроили два учебных класса, которые по большей степени будут задействованы для выполнения домашних заданий, ведь учиться ребята будут в стенах городских школ. Отметим, что на третьем этаже разместили две зоны отдыха. Одним словом, здесь создали абсолютно все условия для комфортного проживания воспитанников Академии хоккея «Металлург».