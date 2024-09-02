Алексею Текслеру показали жилой корпус Академии хоккея «Металлург» и новые автобусы

Программа рабочей поездки губернатора Алексея Текслера во второй по величине город Челябинской области — Магнитогорск, оказалась не такой объёмной, но весьма важной. Он осмотрел партию новых автобусов, а также поучаствовал в открытии жилого корпуса Академии хоккея «Металлург».
+ 1 городской маршрут
Девять новых автобусов среднего класса VOLGABUS выстроены в ряд возле администрации Магнитогорска. Все забрендированы в соответствии с единым для городского общественного транспорта стиле — красного цвета. Уже 1 сентября они вышли на улицы города и начали перевозить пассажиров, причем по новому автобусному маршруту No 49. Он, к слову, стал одним из самых протяженных, так как связывает отдаленные поселки на правом и левом берегах.
Автобусы будут курсировать от поселка Западного, проезжать по улицам Грязнова и Советской, через Южный переход попадать на левый берег, где путь проходит через Комсомольскую площадь, Городскую больницу No 1, поселок Самстрой, а конечным пунктом станет поселок Поля Орошения.
Новый автобусный маршрут стал шестым для Магнитогорска. В прошлом году и в текущем, 2024-м, муниципалитет уже получил 26 автобусов среднего класса. Теперь к автопарку общественного транспорта добавилось еще девять.
— Мы системно и последовательно работаем над обновлением общественного транспорта в Магнитогорске, — говорит губернатор Алексей Текслер. — За последние годы существенно обновили и фактически уже завершили работу по обновлению трамвайного парка. Он будет обновляться, но уже в рабочем режиме. Год назад мы приняли правильное решение о создании государственного муниципального автобусного парка. 35 автобусов, включая эту партию автобусов VOLGABUS, Магнитогорск получил.
Глава региона осмотрел автобусы, пообщался с водителями. Алексей Текслер отметил, что государственные маршруты, работающие на принципах регулируемого тарифа, являются гарантом соблюдения графиков, предоставления пассажирам льгот на проезд. В то время как частные перевозчики не всегда соблюдают графики и соглашаются ездить в отдаленные городские поселки.
— Челябинский завод по производству троллейбусов, электробусов должен в этом году завершить сертификацию электробусов. Мы выделили субсидию Магнитогорску уже для подготовки строительства зарядной инфраструктуры. Планируем в следующем году запустить новый маршрут с электробусами, которые производятся в Челябинской области, — подчеркнул губернатор.
Алексей Текслер добавил, что область продолжит оказывать поддержку городу в части перевода все оставшихся маршрутов на регулируемый тариф.
— Мне бы хотелось начать с благодарности в адрес губернатора, ведь продолжается реализация так необходимого нам проекта. Проблема назрела, и поэтапное ее решение находится на контроле Алексея Леонидовича, — отметил глава Магнитогорска Сергей Бердников. — Значимость проекта трудно переоценить, потому что это другой уровень комфорта перевозки наших пассажиров, для жителей. Параллельно развивается дорожная сеть, меняются остановочные комплексы и посадочные площадки, появляются информационные табло.
По словам Сергея Бердникова, автобусные маршруты для Магнитогорска разрабатывают сотрудники МГТУ имени Г. И. Носова в рамках научных работ. Специалисты анализируют востребованность горожан, рассчитывают необходимое количество автобусов, составляют маршрутизацию. По словам градоначальника, созданные маршруты, при необходимости, корректируются и подстраиваются под потребности пассажиров.
Губернатор Алексей Текслер также согласен с таким подходом к работе общественного транспорта, ведь города растут, возникают новые микрорайоны, а значит и маршрутная сеть должна изменяться.
— Это работа, которая должна вестись постоянно. Мы будем наращивать количество транспорта в любом случае. Чем автобусы хороши? Они дают нам возможность отвечать на новые вызовы, потому что город растет, меняется, возникают новые жилые районы. Понятно, что есть в Магнитогорске базовая трамвайная сеть, но и она меняется периодически, удлиняются маршруты. Но получить гибкость инфраструктуры можно именно с помощью автобусов и электробусов, — заметил Алексей Текслер.
К слову, на каждый новый автобус действует гарантия в полтора года. Обслуживать и ремонтировать транспорт будут специалисты сервисной компании, которые по заявкам будут приезжать в город.
С заботой о будущих поколениях хоккеистов
Еще одним не менее важным объектом, который посетил губернатор Алексей Текслер во время визита в Магнитогорск, стал жилой корпус Академии хоккея «Металлург». Вместе с председателем совета директоров ПАО «ММК» и президентом хоккейного клуба «Металлург» Виктором Рашниковым, главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым и директором АНО «Хоккейный клуб “Металлург” Алексеем Жлоба он поучаствовал в торжественном открытии здания.
Жилой корпус для юных воспитанников Академии хоккея «Металлург» создали в стенах бывшего профилактория «Южный». Реконструкцию трехэтажного здания, которое построили еще в 60-х годах прошлого столетия, начали в январе 2024 года. За это время здесь полностью отремонтировали внутренние помещения, заменили коммуникации, двери, освещение. К слову, внутри строителям пришлось проводить полную перепланировку помещений, сохранив несущие конструкции.
Глядя на новое пространство сейчас, даже и не подумаешь, что когда-то тут был санаторий. Внутренний интерьер помещений на всех трех этажах оформлен в цветах хоккейного клуба «Металлург». На стенах расположился настоящий зал славы — здесь фотографии и имена хоккеистов, которые ковали чемпионскую историю магнитогорской команды в разные годы.
На первом этаже жилого корпуса разместили гардероб, столовую полного цикла и большой медицинский блок. Именно здесь под присмотром специалистов юные воспитанники академии «Металлурга» и игроки из МХЛ будут проходить реабилитацию и восстановление от травм и тяжёлых тренировок. В помощь им — кабинеты физиолечения, лечебной физкультуры, массажа, механотерапии, а еще бассейн, барокамера, баня, сауна и соляная пещера. При этом оснащение медицинского блока проводили в соответствии с консультациями докторов команды «Металлург».
Жилые комнаты — их здесь 61 — обустроили на втором этаже. Всего жилой блок рассчитан на 122 человека. В каждом помещении есть телевизор, санузел, душ и шкаф. Кроме того, здесь обустроили два учебных класса, которые по большей степени будут задействованы для выполнения домашних заданий, ведь учиться ребята будут в стенах городских школ. Отметим, что на третьем этаже разместили две зоны отдыха. Одним словом, здесь создали абсолютно все условия для комфортного проживания воспитанников Академии хоккея «Металлург».
Как отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, открытие жилого корпуса — знаковое событие для Магнитогорска.
— Это большой совместный проект. Благодаря Виктору Филипповичу Рашникову будет построен новый современный хоккейный центр «Академия хоккейного клуба “Металлург”. Здесь же будет базироваться и команда Высшей хоккейной лиги “Магнитка”, которая с этого года уже начала свою работу, — сказал приветственном слове Алексей Текслер. — От всей души хочу поздравить болельщиков и руководство клуба с чемпионством в прошлом сезоне. Магнитка — флагман отечественного хоккея. Она прославляет наш хоккей, всю Челябинскую область. Мы лидеры среди регионов в этом виде спорта. Уверен, благодаря таким объектам и юным хоккеистам, эта слава будет только крепнуть.
После торжественной церемонии открытия, гостям провели экскурсию по жилому блоку.
— Я здесь был лет 20−25 назад, когда здесь ещё проводили медицинские процедуры. И сегодня я просто удивлён, что мы сделали. Даже не то, что за короткий срок, с каким подходом. Мы убедились, что настоящих мастеров здесь точно можно растить, — поделился впечатлениями Виктор Рашников после осмотра помещений.
Известно, что заселение жилого блока начнется в первых числах сентября. Здание примет порядка 55 человек.
Напомним, что рядом с жилым корпусом построят спортивный блок — это современное здание, в котором будет сразу две ледовые площадки, трибуны, спортзалы и так далее.