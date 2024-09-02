Александр Дрозденко ответит на вопросы жителей Ленобласти 16 сентября

Задать вопросы губернатору можно по телефону 006 (со стационарного телефона в Ленобласти, звонок бесплатный) и
К прямой линии присоединятся главы администраций муниципальных образований Ленинградской области.
Александр Дрозденко 2 сентября находится в рабочей поездке по Приозерскому и Всеволожскому районам. Прямая линия губернатора перенесена на 16 сентября.
Задать вопросы губернатору можно по телефону 006 (со стационарного телефона в Ленобласти, звонок бесплатный) и
К прямой линии присоединятся главы администраций муниципальных образований Ленинградской области.