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Александр Дрозденко ответит на вопросы жителей Ленобласти 16 сентября

Александр Дрозденко 2 сентября находится в рабочей поездке по Приозерскому и Всеволожскому районам. Прямая линия губернатора перенесена на 16 сентября.

Источник: РИА "Новости"

Задать вопросы губернатору можно по телефону 006 (со стационарного телефона в Ленобласти, звонок бесплатный) и +7 813 613−15−01 (стоимость по тарифу вашего оператора).

К прямой линии присоединятся главы администраций муниципальных образований Ленинградской области.