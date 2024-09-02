Бюллетени для голосования на выборах губернатора Петербурга доставили в 64 ТИКа

Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии добавил, что избирательные листы также отправили в избирательные комиссии города-побратима Мариуполя, где откроют экстерриториальные участки в Единый день голосования. В городе на Неве также изготовили специальные трафареты, содержащие шрифт Брайля, для избирателей с особенностями зрения.