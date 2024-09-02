Бюллетени для голосования на выборах губернатора Петербурга доставили в 64 ТИКа

Печать бюллетеней для голосования на выборах губернатора Петербурга завершили, их доставили в 64 территориальные избирательные комиссии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин.
— Подготовка идет в плановом порядке, — отметил Мейксин.
К слову, всего в городе на Неве было напечатано 3,8 миллиона бюллетеней. Их общий вес составил 18 тонн.
Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии добавил, что избирательные листы также отправили в избирательные комиссии города-побратима Мариуполя, где откроют экстерриториальные участки в Единый день голосования. В городе на Неве также изготовили специальные трафареты, содержащие шрифт Брайля, для избирателей с особенностями зрения.
Напомним, за голосованием с 6 по 8 сентября включительно будут наблюдать порядка 300 журналистов из 34 региональных средств массовой информации. Кроме того, ЦИК также организовал аккредитацию десятка представителей федеральных СМИ.