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Бюллетени для голосования на выборах губернатора Петербурга доставили в 64 ТИКа

Подготовка идет в плановом порядке.

Источник: Комсомольская правда

Печать бюллетеней для голосования на выборах губернатора Петербурга завершили, их доставили в 64 территориальные избирательные комиссии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин.

— Подготовка идет в плановом порядке, — отметил Мейксин.

К слову, всего в городе на Неве было напечатано 3,8 миллиона бюллетеней. Их общий вес составил 18 тонн.

Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии добавил, что избирательные листы также отправили в избирательные комиссии города-побратима Мариуполя, где откроют экстерриториальные участки в Единый день голосования. В городе на Неве также изготовили специальные трафареты, содержащие шрифт Брайля, для избирателей с особенностями зрения.

Напомним, за голосованием с 6 по 8 сентября включительно будут наблюдать порядка 300 журналистов из 34 региональных средств массовой информации. Кроме того, ЦИК также организовал аккредитацию десятка представителей федеральных СМИ.