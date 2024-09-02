Башкирия получит грант на науку

Как сообщал Башинформ, в настоящее время Евразийский НОЦ в Уфе мирового уровня разрабатывает программу деятельности на 2025−2030 годы. В первую пятилетку своей работы он был сосредоточен на развитии естественно-научных, технических, технологических направлений, теперь этот дисбаланс будет устранен за счет развития гуманитарных исследований.