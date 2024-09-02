Башкирия получит грант на науку

Всего на поддержку научно-образовательных центров мирового уровня в 2024 году направят более 2,8 млрд рублей. Из них свыше 187 млн рублей получит Евразийский НОЦ в Уфе.
«В этом году гранты получат 15 научно-образовательных центров, которые объединяют образовательные и научные организации, а также крупные и средние предприятия реального сектора экономики в 36 регионах. В тесной кооперации они занимаются перспективными исследованиями и разработками, необходимыми для технологического развития страны, запуска новых производств и внедрения передовых решений».
Среди других получателей грантов — Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова, Уральский федеральный университет, Кемеровский государственный университет, Сибирский федеральный университет и другие.
Распоряжением утверждены и размеры самих грантов — от 93 млн до 250 млн рублей в зависимости от уровня достижений. Средства можно направить в том числе на закупку современного оборудования, обустройство лабораторий, реализацию проектов.
Список грантополучателей определён советом, который возглавляет вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Гранты предоставляются по результатам деятельности этих центров в 2023 году.
Научно-образовательные центры мирового уровня — инновационные площадки, объединяющие образовательные и научные организации с бизнесом. Цель — выстроить современную модель исследований и разработок для технологического развития страны.
Как сообщал Башинформ, в настоящее время Евразийский НОЦ в Уфе мирового уровня разрабатывает программу деятельности на 2025−2030 годы. В первую пятилетку своей работы он был сосредоточен на развитии естественно-научных, технических, технологических направлений, теперь этот дисбаланс будет устранен за счет развития гуманитарных исследований.