Махонин опубликовал милое фото дочки Любаши, отправившейся в третий класс

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин опубликовал в своём телеграм-канале милое фото дочки Любаши, которая отправилась в третий класс.
Днём 2 сентября глава региона поделился фотографией дочки со Дня знаний и рассказал, что в 2024 году Люба отправилась в третий класс. На фотографии девочка в школьной форме сидит на лавочке и с улыбкой смотрит вдаль.
«Проводили сегодня Любу уже в третий класс. Идёт учиться с удовольствием! И радуется, что удалось отдохнуть на день больше», — рассказал Дмитрий Махонин.
Напомним, всего у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина четверо детей. Глава региона часто публикует фотографии с семейного отдыха, который он проводит в Перми или родной деревне Рябинино. Жители Пермского края положительно реагируют на такие публикации и умиляются постам с семейными фотографиями семьи Махониных.