Подвиги военных и ситуация в приграничье. О чем Путин говорил на открытом уроке в Туве

При этом не стоит забывать о роли и значении русского языка прежде всего как языка, объединяющего все народы России, и как языка, который помогает в общении с другими странами: «Это один из официальных языков ООН, на нем в мире разговаривают более 300 млн человек. И мы должны делать все, чтобы поддерживать его уровень и статус и внутри страны, и с нашими ближайшими друзьями, соседями, союзниками».