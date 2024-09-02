Подвиги военных и ситуация в приграничье. О чем Путин говорил на открытом уроке в Туве

Он также отметил, что провокация Киева в Курской области провалится, а Россия сделает все возможное, чтобы в приграничных регионах восстановилась «нормальная жизнь».
ТАСС собрал основные тезисы главы государства.
О ситуации в приграничье
Атака ВСУ на Курскую область была призвана остановить наступление Вооруженных сил России в Донбассе. Им не удалось этого сделать.
Провокация Киева в регионе провалится: «Надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область, и с попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом».
Противники России могут пойти на переговоры после провала ВСУ в Курской области: «Мы никогда от этого не отказывались».
ВС России сделают все, чтобы жизнь школьников из Курской, Белгородской и Брянской областей вошла в нормальное русло: «Безусловно, страна, наши вооруженные силы сделают все для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих ребят восстановилась».
О ходе спецоперации
Украинские власти не заинтересованы заканчивать боевые действия, опасаясь проиграть выборы после отмены военного положения: «А действующие власти явно к этому не готовы: шансов быть переизбранными у них немного».
Российская армия в спецоперации сейчас ставит под свой контроль территории квадратными километрами.
Подвиги военнослужащих в ходе спецоперации заслуживают того, чтобы о них писали книги: «Я как никто другой знаю, как наши военнослужащие сил спецоперации выполняют боевые задачи. Вы знаете, книжки можно написать об этом. И надеюсь, что они будут написаны».
О традициях и ценностях
Около 10 тыс. жителей Тувы принимают участие в спецоперации. Это свидетельствует о том, что традиции, которые были заложены предками, «живы и укрепляются».
Многие на Западе поддерживают традиционные ценности и Россию, несмотря на действия западных политиков.
Россия не теряет контактов со странами Запада, несмотря на попытки ее изолировать, там «есть чему поучиться».
О развитии туризма
Внутренний туризм в России, в том числе в Туве, развивается «сумасшедшими темпами»: «Просто в разы увеличивается объем туристов, которые отдыхают сейчас и знакомятся с Россией».
О будущем страны
Россия защищает и жителей Донбасса, и свое будущее, чтобы на Украине не было враждебных баз и других антироссийских структур.
Настрой россиян на поддержку бойцов спецоперации является залогом победы: «Ваш внутренний настрой и есть самое главное — помощь и поддержка, потому что такое отношение к тому, что происходит, — это основа единства российского общества и это база для всех наших побед».
У России нет враждебных языков и стран: «У нас есть враждебные элиты, в некоторых странах, которые борются с Россией веками с целью ослабить страну, потому что они считают, что она слишком большая — им угрожает такая большая страна как Россия, они стараются наше развитие затормозить».
О языках
Темпы роста и объем экономики КНР выше, чем в других странах, поэтому значение китайского языка также «будет увеличиваться».
При этом не стоит забывать о роли и значении русского языка прежде всего как языка, объединяющего все народы России, и как языка, который помогает в общении с другими странами: «Это один из официальных языков ООН, на нем в мире разговаривают более 300 млн человек. И мы должны делать все, чтобы поддерживать его уровень и статус и внутри страны, и с нашими ближайшими друзьями, соседями, союзниками».
О патриотическом воспитании
Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» в российских школах должен стать основой системы патриотического воспитания и подготовки для школьников, намеренных связать свое будущее с военным делом.
Об опасности вейпов
Электронные сигареты кажутся «модными», но они вызывают проблемы с памятью, иммунитетом и репродуктивными функциями. Популярность вейпов у молодежи вызывает беспокойство: «Есть за что переживать».