Где можно отдать свой голос на выборах в МГД и ТиНАО — 2024

Если выбор сделан в пользу цифрового или бумажного бюллетеня, то потребуется прийти на избирательный участок лично. Проголосовать электронно через терминал можно на любом участке — найти подходящий поможет карта на официальном портале мэра Москвы. Для голосования через бумажный бюллетень нужно будет прийти на тот участок, к которому прикреплен избиратель по месту прописки. Выяснить адрес и номер нужного избирательного участка можно также через запрос на сайте mos.ru и даже построить к нему маршрут.