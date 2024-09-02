Путин объяснил, почему СВО не заканчивается

Президент России Владимир Путин отметил, что СВО продолжается, так как украинские власти не выражают заинтересованности в прекращении боевых действий. Он пояснил, что если боевые действия прекратятся, им придется проводить выборы, к которым они не готовы. Об этом глава государства заявил на встрече со школьниками в МБОУ СОШ № 20 имени Героев Отечества Кызыла.