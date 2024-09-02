Министерство строительства Самарской области возглавит Роман Мирошин

Уроженец Самары в 2004 году окончил факультет экономики и управления СГАУ имени академика С. П Королева. Он занимал руководящие должности в компаниях в сферах строительства, дорожного хозяйства, финансов в Самарской, Оренбургской областях, Татарстане и Москве. С 2020 года работал в правительстве Хабаровского края, занимая должность врио министра транспорта и дорожного хозяйства и заместителя председателя правительства региона по инфраструктуре.
В настоящее время пост врио министра строительства Самарской области занимает Алексей Веселов, назначенный экс-главой региона Дмитрием Азаровым 31 января текущего года. Он заменил на посту врио министра строительства Михаила Асеева, которого арестовали в ноябре прошлого года по подозрению в превышении должностных полномочий при проектировании станции метро «Самарская». Однако свой пост Михаил Асеев сохранял до января текущего года.
До Михаила Асеева министром строительства региона был Николай Плаксин, который находится под следствием по уголовному делу о превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию двух районных домов культуры, построенных по нацпроекту «Культура». В апреле 2023 года министра арестовали.