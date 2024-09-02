Министерство строительства Самарской области возглавит Роман Мирошин

Уроженец Самары в 2004 году окончил факультет экономики и управления СГАУ имени академика С. П Королева. Он занимал руководящие должности в компаниях в сферах строительства, дорожного хозяйства, финансов в Самарской, Оренбургской областях, Татарстане и Москве. С 2020 года работал в правительстве Хабаровского края, занимая должность врио министра транспорта и дорожного хозяйства и заместителя председателя правительства региона по инфраструктуре.