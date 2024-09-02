Дело Дурова, зерновая сделка и ракетные системы в Европе. О чем Лавров говорил в МГИМО

Глава дипломатического ведомства отметил, что арест сооснователя Telegram Павла Дурова связан с тем, что бизнесмен оказался «слишком свободным». Лавров также обратил внимание на запрещенные ранее ракетные системы, которые появились в Европе и теперь завозятся на Филиппины.
ТАСС собрал основные заявления министра.
О деле Дурова
Дуров проявил слишком много свободы и не прислушивался к западным советам про модерацию мессенджера. «Павел Дуров слишком, слишком свободным оказался, слишком медленно или вообще не слушал западных советов про так называемую модерацию своего детища. Все, что происходит — это не только с ним, [руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк] Цукерберг был вызван в Сенат и согласился сотрудничать, как он сам признался. И с другими крупными платформами Запад особо не церемонится».
Действия западных стран в отношении Дурова аналогичны их шагам по злоупотреблению и глобализации. «Есть общее понимание, что это нужно каким-то образом регулировать, но процесс только начался. В других сферах, включая дипфейки, призванные опорочить кого-то. Я, например, смотрел изображения, которые из меня сделали, там даже где-то смешно. Я уверен, что будут выработаны какие-то протоколы, позволяющие, во-первых, не создавать угроз кому бы то ни было, а во-вторых, просто вести себя прилично».
О зерновой сделке
Турция весной 2024 года пыталась восстановить зерновую сделку в обновленном виде, Россия была к этому готова. «Украинцы в последний момент сказали: “Давайте запишем пункт — дополнительно к обязательствам не трогать коммерческие суда — о необходимости соблюдать безопасность атомных электростанций”. Казалось бы, не к месту, но мы тоже сказали: “Давайте”. Нас очень [президент Турции Тайип] Эрдоган убеждал, что это будет шаг вперед, он играл совершенно искренне и старался быть полезным. Мы согласились, но тут же украинцы, которые сами это предложили, сказали, что их это не устраивает. Видимо, тогда уже были планы у них бомбить атомные электростанции».
О ракетных системах в европейских странах
Ракетные системы средней и меньшей дальности появляются в Европе и на Филлипинах. «На Филиппины завозят запрещенные ранее наземные системы ракет меньшей и средней дальности. Так же, как в Европе, в Дании они уже появились, вот и на Филиппинах [появляются]».
Об отношениях с Западом
Запад всегда стремился развалить Россию, сегодня для этого им собраны около 50 стран «под нацистскими знаменами».
Любая зависимость РФ от западных механизмов должна быть ликвидирована. «Исправлять надо это положение, по крайней мере, добиваясь того, чтобы мы сократили и ликвидировали любую зависимость от тех механизмов, финансовых, технологических и прочих, которыми Запад так кичился, предлагая всем свои услуги, которые он сейчас использует против всех, кто хочет быть самостоятельным».
Россия не просто хочет быть самостоятельной страной, она ей уже является. «Мы не собираемся встраиваться в создаваемые без нашего участия и без учета российских интересов разные схемы в рамках западных правил и продолжим отстаивать общепризнанные нормы международного права. У нас есть ясный и понятный образ будущего, многополярность, основанная на ключевом принципе устава ООН — суверенное равенство государства».
О торговле с Китаем
В торговле с Пекином возможно использование бартерных схем, но острой необходимости в этом нет. «У нас с Китаем почти 95% торговли обслуживается в рублях и юанях. С Китаем в бартерных схемах я не вижу необходимости, хотя в них нет ничего предосудительного, если это удобно и позволяет не зависеть от банковских переводов, которые США и их союзники пытаются всячески пресекать».