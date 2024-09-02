Дело Дурова, зерновая сделка и ракетные системы в Европе. О чем Лавров говорил в МГИМО

Турция весной 2024 года пыталась восстановить зерновую сделку в обновленном виде, Россия была к этому готова. «Украинцы в последний момент сказали: “Давайте запишем пункт — дополнительно к обязательствам не трогать коммерческие суда — о необходимости соблюдать безопасность атомных электростанций”. Казалось бы, не к месту, но мы тоже сказали: “Давайте”. Нас очень [президент Турции Тайип] Эрдоган убеждал, что это будет шаг вперед, он играл совершенно искренне и старался быть полезным. Мы согласились, но тут же украинцы, которые сами это предложили, сказали, что их это не устраивает. Видимо, тогда уже были планы у них бомбить атомные электростанции».